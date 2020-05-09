أشرف صبحي يطلق إشارة بدء مبادرة تطهير مواقف المواصلات العامة

أطلق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ،مساء اليوم الجمعة، من أمام ديوان عام الوزارة إشارة بدء مبادرة تطهير وتعقيم مواقف المواصلات العامة التى تنفذها الوزارة بمحافظة القاهرة على مدار اليوم وغدا بالتعاون مع الاتحاد المصري للدراجات النارية وجمعية العالم بيتي.

شهد انطلاق فعاليات الحملة مجموعة من قيادات الوزارة

وحضور عدد من الشباب والفتيات المشاركين فى تنفيذ المبادرة التى تبدأ فعالياتها فى ساعات الحظر الليلي لتطهير وتعقيم مواقف المواصلات العامة فى ضوء الاجراءات الاحترازية المتخذة لمجابهة فيروس كورونا المستجد

وانطلق الشباب المشاركون فى الحملة إلى المواقع المحددة للقيام

بأعمال التعقيم والتطهير المطلوبة فى شارع جسر السويس بألف مسكن، وميدان العباسية، وميدان عبد المنعم رياض، والإسعاف، ورمسيس، ومن المقرر أن تنفذ وزارة الشباب والرياضة المبادرة بمحافظة الجيزة يومي 15 و 16 مايو من الأسبوع المقبل.

يذكر أن مبادرة تطهير وتعقيم مواقف المواصلات العامة سيتم تنفيذها الأسبوع المقبل فى مواقف مواصلات الوراق والمنيب وجراج مدينة الطلبة بشارع السودان، ومواقف المواصلات بالهرم وشارع فيصل.