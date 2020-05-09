الاتحاد الدولي للكرة الطائرة يلغي دوري الأمم بسب فيروس كورونا

أعلن الاتحاد الدولي للكرة الطائرة عن الغاء نسخة هذا العام من دوري الأمم بسبب ‎انتشار فيروس كورونا. وكان مقرراً أن تنطلق بطولة دوري الأمم للسيدات يوم 19 مايو الجاري ويوم 22 من نفس الشهر لمنافسات الرجال بمشاركة 16 منتخباً وتستمر لمدة 6 أسابيع .

ويشهد النشاط الرياضي حول العالم حالة من التعليق كإجراء احترازي للحد من انتشار فيروس كونا المستجد .

16 منتخباً وتستمر لمدة 6 أسابيع .ويشهد النشاط الرياضي حول العالم حالة من التعليق كإجراء احترازي للحد من انتشار فيروس كونا المستجد .

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