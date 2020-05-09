رياضة | كيف يقضي نجوم الكرة حياتهم في رمضان

كتب هاني نصر العربي في السبت 9 مايو 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر كيف يقضي نجوم الكرة حياتهم في رمضان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حل علينا شهر رمضان المبارك بتقاليده الجميلة وعاداته الرائعة، حيث تختلف عادات كل شخص عن الأخر، لتبقى عادات نجوم كرة القدم مختلفة بعض الشئ عن الأخرين، التي يحرصون علي القيام بها في الشهر الكريم.

حيث يحرص بعض اللاعبين على أداء العبادات والاستمتاع بروحانيات هذا الشهر مثل الحفاظ على الصلاة في مواعيدها وصلاة التراويح والسهر في المنتديات الروحانية في الأماكن والملتقيات الدينية، وهناك البعض الأخر يحرصون على زيارة العائلات والأصدقاء ولعب الدورات الرمضانية.

مباريات الدوري المصري كانت من المقرر أن تقام بعد الإفطار، تجنباً لإرهاق اللاعبين، ولكن توقف النشاط الكروي بسبب تفشي فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا.

ويستعرض لكم "الخليج 365 الرياضي"، كيف يقضي نجوم الكرة حياتهم في رمضان.

سيد معوض

يحرص سيد معوض لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق، على ختم القرآن أكثر من مره مثلما قال، بالإضافة إلى بعض الزيارات العائلية.

أحمد بلال

يحرص أحمد بلال لاعب الأهلي الأسبق، خلال شهر رمضان على زيارة الفقراء والمساكين والقيام مع أصدقائه بأعمال الخير.

وكان أحمد بلال قد أكد أن شهر رمضان هو شهر العبادات، وأن صلاة التراويح بالنسبة له شئ مهم جداً.

عبد الواحد السيد

Advertisements

يقوم عبد الواحد السيد حارس مرمى الزمالك ومنتخب مصر السابق، بزيارة أهله وأقاربه في أول أيام الشهر الكريم، وأن هذا اليوم خاص بالعائلة.

وكان عبد الواحد السيد قد أكد أنه يقوم بالصلاة في المسجد أيضا ويحرص على لعب الدورات الرمضانية بعد الإفطار.

محمد أبو تريكة

يحرص محمد أبو تريكة نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، على ختم القرآن الكريم أكثر من مره، بالإضافة صلاة التراويح وقيام الليل في المسجد، كمان يحرص على الدعاء في الشهر الكريم.

كما يحب أبو تريكة لعب الدورات الرمضانية في الليل مع أصدقائه كنوع من الترفيه.

حسام البدري

أكد حسام البدري المدير الفني للمنتخب المصري، أنه دائما ما يعم الفوز في المباريات خلال شهر رمضان، كما يحاول ختم القرآن الكريم أكثر من مره، بالإضافة إلى إقامة الصلاوات وصلاة التراويح.

عماد متعب

اعتاد عماد متعب لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق، على قضاء أول أيام شهر رمضان في مسقط رأسه بالشرقية، مع زوجته وأولاده.

كذلك اعتاد على قضاء العبادات وتلبية دعوات العزائم والإفطار، بالإضافة إلى الزيارات الأسرية.