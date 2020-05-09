رياضة | نيوكاسل يونايتد يرصد 80 مليون يورو للتعاقد مع نجم برشلونة

كتب هاني نصر العربي في السبت 9 مايو 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر نيوكاسل يونايتد يرصد 80 مليون يورو للتعاقد مع نجم برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية إسبانية، بأن نيوكاسل يونايتد الإنجليزي يرغب بشدة في التعاقد مع البرازيلي فيليب كوتينيو نجم برشلونة الإسباني، والمعار إلى بايرن ميونخ الألماني في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك في حال استحوذت المملكة العربية السعودية على النادي.

وأكدت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن نيوكاسل يونايتد سينفق 80 مليون يورو من أجل التوقيع مع النجم البرازيلي البالغ من العمر 27 عامًا.

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وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن كوتينيو يلعب في صفوف بايرن ميونخ على سبيل الإعارة منذ الصيف الماضي مع وجود بند خيار الشراء مقابل 120 مليون يورو ولكن النادي البافاري لا يرغب في تفعيل هذا الخيار وسيعود النجم البرازيلي إلى برشلونة.

وكشفت الصحيفة الإسبانية أن برشلونة يرغب في الحصول على 100 مليون يورو مقابل التخلي عن كوتينيو ولكن لا يوجد نادي قادر على دفع هذا المبلغ بسبب الأزمة الحالية بسبب تفشي وباء فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد.