رياضة | الأهلي يرفض ضم نجم بيراميدز

كتب هاني نصر العربي في السبت 9 مايو 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر الأهلي يرفض ضم نجم بيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مازال يسعي مسؤولي النادي الأهلي إلى تدعيم مركز الظهير الأيمن، بعد رفض أحمد فتحي تجديد تعاقده مع الفريق وانتقاله إلى صفوف بيراميدز بداية من الموسم المقبل.

وكشفت بعض التقارير الصحفية، أن أحد وكلاء اللاعبين عرض على إدارة الأهلي التعاقد مع عبد الله بكري الظهير الأيمن لبيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويتحفظ الأهلي على التعاقد مع عبد الله بكري خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة نظرًا لأسباب فنية ترجع للسويسري فايلر المدير الفني للفريق الأحمر.

ويتواجد أكثر من اسم على طاولة الأهلي لتعويض رحيل فتحي، يأتي على رأسهم رجب بكار لاعب بيراميدز وعلي فوزي لاعب إنبي.