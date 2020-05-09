رياضة | دي بروين يكيل المديح لـ "سيلفا"

كتب هاني نصر العربي في السبت 9 مايو 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر دي بروين يكيل المديح لـ "سيلفا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كال البلجيكي كيفين دي بروين نجم مانشستر سيتي الإنجليزي ومنتخب بلجيكا، المديح لزميله الإسباني ديفيد سيلفا واصفًا إياه بـ "المذهل".

وقال دي بروين في تصريحات لموقع "بليتشر ريبورت" الإنجليزي :" سيلفا يتمتع بشخصية قوية، بالإضافة إلى امتلاكه لأفضل أساسيات كرة القدم على الإطلاق".

وأضاف نجم السيتي :" ديفيد سيلفا يقدم كل شيء في التدريبات، فهو يستطيع القيام بكل شيء في كرة القدم وهذا شيء مذهل للاية".

وأتم تصريحات قائلًا :"سيلفا حقق كل شيء أيضًا ، سواء مع مانشستر سيتي أو مع المنتخب الإسباني".