رياضة | الأهلي يستعد لتجديد عقد نجم الفريق

كتب هاني نصر العربي في السبت 9 مايو 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر الأهلي يستعد لتجديد عقد نجم الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طلبت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي برئاسة محسن صالح، من سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، عقد جلسة عاجلة مع سعد سمير مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة.

وطلبت لجنة التخطيط بالأهلي، عقد الجلسة مع سعد سمير لتجديد عقده لمدة موسمين وحسم الأمر مبكرًا كي لا يحدث مع حدث مع أحمد فتحي وحسام عاشور.

وترغب لجنة التخطيط بالقلعة الحمراء في تمديد عقد سعد سمير خاصة أنه أحد أعمدة الفريق، وتكريمًا له لعدم افتعال المشكلات داخل الفريق.