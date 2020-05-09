رياضة | فايلر يطرد 3 لاعبين من الأهلي

كتب هاني نصر العربي في السبت 9 مايو 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر فايلر يطرد 3 لاعبين من الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يأمل السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي، في إجراء عملية إحلال وتجديد داخل صفوف القلعة الحمراء، مع إبرام صفقات قوية من أجل المنافسة على الألقاب بداية من الموسم الجديد.

ووضع فايلر، صالح جمعة لاعب وسط الفريق على رأس قائمة الراحلين بعدما أعلن ذلك في مؤتمر صحفي، ورغبته في خوض اللاعب تجربة على سبيل الإعارة، لعدم الحاجة إلى خدماته بالوقت الحالي.

كما نقل فايلر رغبته إلى لجنة التخطيط، بضرورة تسويق المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق المعار إلى الاتفاق السعودي، وعدم استمراره بالموسم الجديد.

وبات الأنجولي جيرالدو دا كوستا جناح الفريق، من أقرب الأسماء التي تستعد للرحيل بقرار من المدير الفني، والذي لم يثبت جدارته منذ انضمامه حتى الآن.