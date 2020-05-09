نجم «الأمراء» ضمن قائمة المكروهين لزلاتان إبراهيموفيتش

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

قال مايكل سياني، لاعب فريق لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي، أن النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، مهاجم فريق ميلان الإيطالي، لم ينسجم مع إديسون كافاني عندما تزاملا في باريس سان جيرمان الفرنسي الملقب بـ”فريق الأمراء”.

شبكة «بي إن سبورتس» نقلت حديث مايكل سياني، الذي زامل إبراهيموفيتش في الدوري الأمريكي، عن علاقته بكافاني قائلًا: سألت إبراهيموفيتش عن علاقته باللاعبين والمدرب عندما كان لاعبا في صفوف باريس سان جيرمان.

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سياني أضاف، أخبرني أن كل شئ كان على مايرام، باستثناء العلاقة مع شخص واحد، وهذا الشخص كان كافاني.. أخبرني إبراهيموفيتش أنه كره ثلاثة أو أربع لاعبين خلال مسيرته، وكان كافاني واحدًا منهم.

إبراهيموفيتش كان يلعب حاليًا ضمن صفوف “إيه سي ميلان” الإيطالي، بعقد يمتد لستة أشهر في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قبل أن تتوقف كرة القدم في العالم كله بسبب فيروس كورونا.

زلاتان إبراهيموفيتش من المقرر أن يعود يوم السبت إلى إيطاليا على أن يدخل فترة عزل صحي لمدة أسبوعين قبل العودة للتدريبات.