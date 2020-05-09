الامارات | نجم توتنهام.. بين أفضل 5 مجندين في الجيش الكوري الجنوبي

شكرا لقرائتكم خبر عن نجم توتنهام.. بين أفضل 5 مجندين في الجيش الكوري الجنوبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حصل نجم نادي توتنهام الإنجليزي لكرة القدم، الكوري الجنوبي سون هيونغ مين، على مرتبة متقدمة جداً، خلال التدريبات العسكرية التي خضع لها، أخيراً، مع الجيش الكوري الجنوبي. وأنهى سون، أمس، تدريباته العسكرية الأساسية، التي امتدت ثلاثة أسابيع مع مشاة البحرية، وتم اختياره بين أفضل خمسة مجندين.

ونشر سلاح مشاة البحرية، في كوريا الجنوبية، صوراً لسون، عبر صفحته على «فيس بوك»، وهو يحمل بندقية «إم-16»، ويؤدي التحية بعد إكمال مهمته.

بدأ سون تدريباته في 21 أبريل الفائت مع الكتيبة 91، التابعة للواء التاسع في سلاح مشاة البحرية بجزيرة جيجو الجنوبية، وتضمنت المشي لمسافات طويلة، وتدريبات مع الغاز المسيل للدموع والبنادق.

وتُعَد الخدمة العسكرية إلزامية على جميع الرجال القادرين على العمل في كوريا الجنوبية لمدة عامين تقريباً، وهم يشكلون الجزء الأكبر من القوات التي يبلغ قوامها 600 ألف جندي، مقابل جيش كوريا الشمالية، الذي يبلغ تعداده نحو 1.3 مليون جندي.

لكن سون كان من بين لاعبي كوريا الجنوبية، الذين حصلوا على إعفاء من الخدمة العسكرية، بعد فوزهم بالميدالية الذهبية لمسابقة كرة القدم في دورة الألعاب الآسيوية عام 2018، في إندونيسيا.

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وبموجب شروط الإعفاء التي حصل عليها اللاعب، الذي شوهد يذرف دموع فرح بعد الفوز على اليابان 2-1 بعد التمديد، يحتاج فقط إلى إكمال تدريبه الأساسي وأداء نحو 500 ساعة من الخدمة المجتمعية، للوفاء بالتزامه بالتجنيد.

واستغل سون توقف الدوري الإنجليزي، بسبب فيروس كورونا المستجد، للعودة إلى بلاده والقيام بالخدمة العسكرية.

وانتهى موسم اللاعب البالغ من العمر 27 عاماً، في الدوري الإنجليزي الممتاز، حتى قبل انتشار فيروس «كوفيد-19» حول العالم، وفي أوروبا تحديداً، بعدما تعرض لكسر في ذراعه، خلال المباراة أمام أستون فيلا في 16 فبراير، وقال «سبيرز» إن اللاعب عاد إلى بلاده «لأسباب شخصية».

تدرب سون ثلاثة أسابيع مع اللواء التاسع، في سلاح مشاة البحرية الكورية الجنوبية.

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