الامارات | نجوم العين يشاركون في حملة التبرع بالدم

شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم العين يشاركون في حملة التبرع بالدم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واصل نادي العين حملته الخاصة بالتواصل مع جميع الهيئات والمؤسسات والقطاعات الحكومية والخاصة من أجل خدمة وسلامة المجتمع، وذلك بتفاعل عدد من نجوم الفريق الأول لكرة القدم مع مبادرة التبرع بالدعم.

وشارك في الحملة كل من: خالد عيسى ومهند سالم العنزي ومحمد فايز وريان يسلم ومحمد سعيد بوسندة، من خلال زيارة بنك الدم في منطقة الجيمي بمدينة العين.

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