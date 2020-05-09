الامارات | مهاجم العين لابا كودجو لا يمتلك سيارة.. ويطبخ وجباته بنفسه

شكرا لقرائتكم خبر عن مهاجم العين لابا كودجو لا يمتلك سيارة.. ويطبخ وجباته بنفسه والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد لاعب فريق العين، الدولي التوغولي لابا كودجو، أنه ليس مهتماً على الإطلاق بشراء السيارات، على غرار نجوم كرة القدم حول العالم، نظراً لأن ناديه وفر له كل الوسائل الخاصة التي تعينه على التركيز داخل الملعب، مشيراً إلى أن منزله قريب جداً من مقر التدريبات، وأنه لا يواجه صعوبة في الوصول إليه، بجانب أن أسرته ليست بجواره في الوقت الحالي.

وقال كودجو في حديثه لقناة نادي العين، رداً على سؤال حول عدم اهتمامه بشراء السيارات كغيره من اللاعبين: «النادي وفر لي كل شيء، ومنزلي قريب جداً من مقر تدريبات الفريق، ولا أواجه أي صعوبة في هذا الأمر، لذلك لم أفكر في شراء سيارة حالياً، كما أن تركيزي منصب على الدفاع عن شعار فريقي ولعب كرة القدم، إضافة إلى أن أسرتي ليست معي في الوقت الحالي، وبطبعي أميل إلى الهدوء والبقاء في المنزل، وعندما يلتم شمل أسرتي معي هنا بالتأكيد سأشتري سيارتي الخاصة لاستخدمها مع عائلتي».

وأشار لاعب العين إلى أنه لا يجد صعوبة في إعداد الوجبات بنفسه، مشيراً إلى أن علاقته بالطبخ جيدة، وقال: «أعتبر نفسي محظوظاً في مرحلة الطفولة، لأنني في صغري كنت مجتهداً ومطيعاً لوالدتي، كما أحتفظ ببعض وصفات الطبخ الخاصة التي علمتني إياها أمي، ووضعتها لي في ملف خاص، وهو معي الآن، ولن أذيع سراً إن قلت لكم إنني أفضّل إعداد الطبق التقليدي لبلدي، إضافة إلى الأرز والمعكرونة».

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وحول التقارير الإعلامية التي ربطته بعروض عربية إفريقية، وآخر خليجي، قال: «المؤكد أنها شائعات مرفوضة، فأنا لاعب العين، وفخور بانتمائي لهذا النادي الكبير حتى نهاية عقدي في 2022».

لابا:

«أحتفظ ببعض وصفات الطبخ الخاصة التي علمتني إياها أمي ووضعتها لي في ملف خاص».

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