الامارات | أوروز أولى صفقات الوصل للموسم المقبل

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شكرا لقرائتكم خبر عن أوروز أولى صفقات الوصل للموسم المقبل والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وافق نادي راسينيغ الأرجنتيني على إعارة اللاعب الأرجنتيني، نيكولاس أوروز، إلى نادي الوصل، بداية من الموسم المقبل، بعد اتفق الطرفين على تفاصيل الصفقة.
وقالت صحيفة «ريد غول» الأرجنتينية إن «أوروز سينتقل إلى الوصل على سبيل الإعارة لمدة موسم واحدة مقابل 200 ألف دولار، مع وضع بند أحقية شراء عقد اللاعب الأرجنتيني مباشرة من جانب (الإمبراطور) نظير 2.5 مليون دولار، سيحصل منها نادي راسينغ على 85%، بينما سيحصل ناديه السابق، يونيفرسيداد تشيلي، على 15%».
وأضافت: «أوروز خضع بالفعل للفحص الطبي، وبات جاهزاً للسفر إلى الإمارات، عقب انتهاء أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد».
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