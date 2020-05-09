- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الإسماعيلي المصري ينفي إصابته بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مدرب نادي الإسماعيلي المصري لكرة القدم، الفرنسي ديدييه غوميز، أنه بخير، نافياً إصابته بفيروس كورونا.. كما تردد.
وقال غوميز، في تصريحات لقناة «أون تايم سبورتس»، أمس، إنه يمارس حياته بشكل طبيعي في مدينة الإسماعيلية، ولم يتعرض للإصابة بـ«كورونا».
وأضاف: «رئيس النادي الإسماعيلي، المهندس إبراهيم عثمان، هو صاحب القرار الأول والأخير في ملف رحيل باهر المحمدي، خصوصاً أنه لايزال مرتبطاً بعقد مع النادي».
وأوضح: «لم يتحدث معي أي مسؤول بالنادي عن رحيل اللاعب».
وتابع: «أرفض رحيل باهر المحمدي، وأتمنى استمراره مع الإسماعيلي، فهو مدافع من الطراز الجيد».
وقال: «لم أخطط لرحيل باهر المحمدي، ولم أضع بدائل حال رحيله عن الفريق في نهاية الموسم الجاري».
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | مدرب الإسماعيلي المصري ينفي إصابته بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.