الامارات | المدفع: المسابقة سادتها روح رياضية طيبة بين جماهير أندية الدولة.. «ألف مبروك وهاي عوايدكم»

شكرا لقرائتكم خبر عن المدفع: المسابقة سادتها روح رياضية طيبة بين جماهير أندية الدولة.. «ألف مبروك وهاي عوايدكم» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سادت فرحة كبيرة بين أنصار ومسؤولي نادي الشارقة، بعد فوز النادي في استفتاء «الإمارات اليوم» حول تحدي الأندية الأكثر جماهيرية في دوري الخليج العربي.

ولم يتأخر رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة، علي سالم المدفع، في تهنئة النادي وجماهيره على الفوز، وقال في تغريدة على حسابه في «تويتر»: «في مسابقة تصويت للفريق صاحب أكبر قاعدة جماهيرية، سادتها روح رياضية طيبة بين جماهير أندية الدولة، وتنتهي بفوز جمهور الملك الشرقاوي». وأضاف: «ألف مبروك وهاي عوايدكم».

أما نادي الشارقة فقد غرد على حساب النادي في «تويتر»: «خلف الملك أوفى جمهور، ليس مجرد شعار يردد، بل واقع يجسد معاني العشق والانتماء، ستبقون الرقم الصعب والوقود الداعم لنا.. بكم ومعكم نتطلع دائماً لأن نكون الأفضل».

وتبادل مغردون من جماهير النادي التهاني على مواقع التواصل الاجتماعي، وكتب المنسق الإعلامي للشارقة، عادل الحمادي، على حسابه في «تويتر»: «على طريقة العنبري، جماهير الشارقة تقلب الطاولة في آخر ساعة». وقال عضو إدارة الإعلام والتواصل الاجتماعي بالنادي، عبدالله خلف الحوسني: تكفّل جمهور (الملك) برفع اسم النادي ليُتوج كأكبر قاعدة جماهيرية باستفتاء (الإمارات اليوم)».

الحوسني:

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«تكفّل جمهور (الملك) برفع اسم النادي، ليُتوج كأكبر قاعدة جماهيرية ».

عادل الحمادي:

«على طريقة العنبري، جماهير الشارقة تقلب الطاولة في آخر ساعة».

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