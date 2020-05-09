الامارات | إدارة الاستثمار بنادي الشارقة توزّع «الحقائب»

شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة الاستثمار بنادي الشارقة توزّع «الحقائب» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عقدت إدارة الاستثمار والتطوير التجاري بنادي الشارقة أول اجتماع لها، أول من أمس، بنظام الاتصال المرئي عن بعد. وترأس الاجتماع إبراهيم الجروان، وحضره جميع أعضاء الإدارة. وتم خلال الاجتماع توزيع الحقائب الإدارية على الأعضاء، حيث أسندت لجنة الشؤون المالية والإدارية إلى طارق آل صالح، وتولى حقيبة التسويق والعلاقات الحكومية محمد المازمي، وحقيبة الاستثمار للدكتور ماجد الكعبي. واطلع المجتمعون على آخر المشروعات الاستثمارية القائمة والتي هي قيد الانجاز لأصول النادي، وملفات التسويق الرياضي. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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