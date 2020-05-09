الامارات | بالصور.. مساعد "رامز مجنون رسمي" خطف الأضواء ولم ينقذه من طارق حامد

شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. مساعد "رامز مجنون رسمي" خطف الأضواء ولم ينقذه من طارق حامد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خطف مساعد رامز جلال الأول في برنامج رامز مجنون رسمي والذي دائماً ما يقفز خلف الضيوف أو ينقذ رامز جلال من الإعتداء الأضواء من ضيوف البرنامج وأصبح حديث مواقع التواصل الإجتماعي ولكنه لم ينقذ في الحلقة الأخيرة والذي كان ضيفها هو نجم الزمالك طارق حامد.

وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صوراً للمساعد الأول بكثرة على مواقع التواصل الإجتماعي، ليتم الكشف عن هويته وهو أردني الجنسية وأسمه أسعد طالب ويعمل مدرب لياقة بدنية ويظهر في برامج تلفزيونية ويقدم فقرة عن الرياضة، ولكن بالرغم من ذلك وقوته الجسمانية إلا أن طارق حامد لاعب الزمالك استطاع جذب رامز ومساعده إلى بركة المياه بقوته المعروفه

وظهر أسعد طالب كموديل في كليب الفنانة بوسي "حبيبي اليومين" الذي طرح عام 2017، كما شارك في الدراما الخليجية من خلال الفيلم الكويتي "دراهم" مع الفنانة مريم حسين.

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