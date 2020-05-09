شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب كورونا.. «فيفا» يسمح بإجراء 5 تغييرات في المباراة مؤقتًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وافق مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم «إيفاب» على مقترح تلقاه من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، بمنح الفرق الحق في إجراء 5 تغييرات بدلا من 3 تغييرات، لحماية اللاعبين بعد جائحة «كورونا».

وقال «فيفا» في بيان رسمي صدر عنه اليوم الجمعة، إن التغييرات الخمسة يشترط أن تجرى في ثلاث لحظات توقف أو بين شوطي المباراة لمنع إهدار الوقت.

وأوضح«الفيفا»، أن هذا التعديل يدخل حيز التنفيذ على الفور، ويكون تطبيقه مرتبطا بموافقة كل منظم للبطولات، على أن ينظر «الفيفا» و«إيفاب» إذا ما كان هذا التعديل يحتاج للتمديد لمزيد من الوقت.

ومنح«الفيفا» الحرية للاتحادات المنظمة للبطولات، في التوقف عن استخدام تقنية «الحكم المساعد بالفيديو» أو الاستمرار بها وفقا لتقدير كل منظم.