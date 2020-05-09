شكرا لقرائتكم خبر عن محكمة سوسة ترفض الإفراج عن حمدي النقاز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد محمد حلمي الميساوي، المتحدث الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بمدينة سوسة في تونس، أن المحكمة رفضت الإفراج عن حمدي النقاز، لاعب الزمالك السابق، وذلك على الرغم من إسدال الستار على القضية بعد تنازل الموظف الذي اعتدى عليه اللاعب.

وكانت المحكمة قد أصدرت قرارًا بحبس حمدي النقاز 4 أشهر مع غرامة مالية قدرها 100 دينار، بتهمة تعديه على موظف من وزارة الداخلية.

وقال الميساوي، في تصريحات نشرها موقع «إذاعة موزاييك التونسية»: «تم تعيين جلسة للنظر في قضية حمدي النقاز، يوم الجمعة المقبل 15 مايو، وذلك بعد تقديم طلب إفراج اليوم الجمعة، لكنه قوبل بالرفض من طرف المحكمة».