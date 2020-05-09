شكرا لقرائتكم سيف زاهر: اللجنة الخماسية لا يحق لها الترشح بانتخابات الجبلاية المقبلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الإعلامي سيف زاهر ان اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة ، لا يحق لها الترشح لانتخابات الجبلاية المقبلة.

وقال سيف زاهر في تصريحات لبرنامج ملعب اون تايم علي قناة اون تايم سبورت : اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني لا تفكر في خوض انتخابات الجبلاية المقبلة، كما انهم لا يحق لهم الترشح في الانتخابات.

وعن ترشحه لانتخابات اتحاد الكرة قال سيف زاهر : رد واضح وصريح انا وحازم اما خارج انتخابات الجبلاية الدورة المقبلة سواء تم تطبيق بند الـ 8 سنوات او الغاءه في لائحة الاتحاد المقبلة.

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من ناحية اخري قررت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، تطبيق اقتراح الفيفا بزيادة عدد التغييرات فى المباريات إلى 5 بدلا من 3، فى الدورى المصرى حال عودته مجددا، وينتظر اتحاد الكرة قرار مجلس الوزراء بشأن مصير الدورى قبل اخطار الأندية واتخاذ الاجراءات اللازمة لعودته.

وتلقى اتحاد الكرة خطاباً من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بإمكانية تطبيق 5 تغييرات فى المباريات اختياريا خلال بطولة الدورى والكأس، فى حال استئناف المسابقة بعد توقفها بسبب فيروس كورونا.

جاء قرار الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا بأحقية الأندية فى إجراء 5 تغييرات تخفيفا على اللاعبين بعد توقف المسابقات، والذى استمر أكثر من شهرين بسبب تفشى فيروس كورونا، وتطبيق هذا التغيير بشكل مؤقت واستثنائى خلال الفترة المقبلة لحين تحسن الأوضاع والقضاء على الفيروس.