شكرا لقرائتكم هشام حطب: انتخابات اتحاد الكرة لمدة عام واحد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية، أن انتخابات اتحاد الكرة ستكون لمدة عاماً واحداص فقط. أضاف هشام حطب خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج "ملعب أون تايم" مع الاعلامي سيف زاهر: "جاهزون لإعداد أي شيء لمصلحة الدولة في ملف انتخابات اتحاد الكرة". أوضح هشام حطب: "انتخابات اتحاد الكرة لابد أن تكون لمدة عام وفقًا للقانون المصري". Advertisements وواصل: "القانون المصري مطابق للمعايير الدولية ولابد من تطبيقه، والقانون الحالي يمنع المد للجنة الخماسية لاتحاد الكرة". يذكر، أن فيفا كلف اللجنة الخماسية بإدارة اتحاد الكرة بشكل مؤقت لحين إقامة انتخابات جديدة.

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