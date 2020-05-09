شكرا لقرائتكم طارق يحيى: أسامة نبيه أخطأ ولكن لا تذبحوه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد طارق يحيي نجم الزمالك السابق إن أسامة نبيه أخطأ بعد تصريحه بعدم التسجيل في شباك الزمالك عندما كان لاعبا في غزل المحلة .

طالب يحيى في تصريحات لبرنامج زملكاوى المذاع عبر قناة الزمالك بعدم الحديث فيما يتعلق بتفويت أسامة نبيه للزمالك بعد تصريحاته الأخيرة.

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أضاف يحيي "أسامة نبيه أخطأ لكن يجب ألا نذبحه ويجب عدم الحديث في الأمر مرة أخرى، كانت هناك مكالمة هاتفية بيني وبين نبيه وهو اعتذر عن تصريحاته لا يوجد لاعب أو مدرب يقوم بالتفويت لفريقه نهائيا ويجب عدم اصطياد الأخطاء والصيد في الماء العكر".

كان أسامة نبيه قد أثار الجدل في تصريحات مع الإعلامي سيف زاهر عبر قناة "أون تايم سبورت 1 " الذى قال فيه :"لعبت ضد الزمالك مع غزل المحلة في نصف نهائي الكأس وأتيحت لي فرص للتسجيل في شباك ولكن قلبي لم يطاوعني على التسجيل في شباكه، كاشفا اتيحت لي فرصة للتسجيل في مرمى الزمالك فقلت لإبراهيم حسن وقتها أبعدها حتى لا أسجل في شباك الفريق الأبيض"..