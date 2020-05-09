شكرا لقرائتكم طارق يحيى يكشف خطة كارتيرون في الاعتماد على ناشئى الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال طارق يحيى نجم الزمالك الأسبق إن الفرنسيى باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأبيض طلب تقريرًا عن المواهب في فريق الناشئين من أجل الاستعانة بهم في الفترة المقبلة.
وأضاف يحيى خلال تقديمه برنامج زملكازى المذاع على قناة الزمالك:"حاليًا نجهز تقريرًا عن أفضل المواهب في فرق الناشئين وأعتقد في الموسم المقبل سيتم الاستعانة بخمسة لاعبين من فريق 99 للانضمام للفريق الأول في ظل خروج لاعبين للإعارات في أندية أسوان وطنطا والإنتاج الحربي".
تابع :"كارتيرون حصل على فكرة جيدة عن الناشئين حيث سبق وأن تابع عدد من اللاعبين".
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