شكرا لقرائتكم انتهاء فترة إيقاف فهد المولد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بات النجم السعودي فهد المولد لاعب نادي اتحاد جدة متاحا للمشاركة مع فريقه، وذلك مع نهاية فترة إيقافه يوم السبت.

وكان المولد قد عوقب بالإيقاف لمدة عام كامل في مايو 2019 بتهمة تعاطي المنشطات خلال مباراة الفريق أمام النصر في أبريل 2019، ضمن منافسات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وتجدر الإشارة إلى أن المنافسات لا تزال متوقفة، حيث أعلنت وزارة الرياضة السعودية تعليق الأنشطة الرياضية منذ منتصف مارس الماضي، كإجراء احترازي للحد من انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد.