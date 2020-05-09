أخبار الرياضة المصرية اليوم الجمعة 8 / 5 / 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الجمعة 8 / 5 / 2020 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، رسميا.. فيفا يخطر الاتحادات بتطبيق الـ 5 تغييرات فى المباريات بسبب كورونا رسميا.. فيفا يخطر الاتحادات بتطبيق الـ 5 تغييرات فى المباريات بسبب كورونا تلقى اتحاد الكرة خطاباً من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بإمكانية تطبيق 5 تغييرات فى المباريات خلال بطولة الدورى والكأس، فى حال استئناف المسابقة بعد توقفها بسبب فيروس كورونا. فيفا يمنح الأندية 6 تغييرات في الوقت الإضافي لكأس مصر كشف مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني أن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا يمنح الأندية حق اجراء التغيير السادس في المباريات التي تشهد الاحتكام إلى الوقت الاضافي مثل كأس مصر أو السوبر خلال الفترة الاستثنائية الحالية لفيروس كورونا . Advertisements الخطيب يتابع العمليات الإنشائية في 3 فروع للأهلي وسط إجراءات احترازية يُتابع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي العملية الإنشائية التي تتم في فروع مدينة نصر والشيخ زايد والتجمع الخامس حالياً والتى لم تتوقف رغم تجميد النشاط الرياضي جراء جائحة كورونا ورغم الأزمة المالية يُعاني منها العالم كله بسبب هذا الوباء. فايلر يتحفظ على ترشيح 3 مدافعين للأهلي فى الموسم المقبل أبدى السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، تحفّظه على ثلاثة مدافعين للفريق تم عرضهم عليه خلال الفترة الماضية، وهم باهر المحمدى "الإسماعيلي" وأسامة جلال "إنبي" وعبد الله بكرى "بيراميدز"، ويرى المدرب السويسرى هؤلاء اللاعبين ليس أفضل من اللاعبين الذين يعتمد عليهم الجهاز الفنى فى الخط الدفاعى للأهلى حالياً. مرتضى منصور يرفع الغرامة الموقعة على طارق حامد قرر مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك رفع الغرامة الموقعة على طارق حامد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بسبب ظهوره في أحد البرامج التليفزيونية. كشف مصدر مقرب من الفرنسى ديديه جوميز، المدير الفنى للإسماعيلى، أن المدرب طلب من إدارة ناديه ضرورة إخطاره بالموقف النهائى له مع النادى قبل فترة كافية من نهاية عقده، وقال المصدر فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، "جوميز مرتبط بتعاقد مع الإسماعيلى ينتهى فى شهر يونيو المقبل، ويوجد بند فى العقد بين الطرفين بتمديده تلقائياً حال رغبة مسئولى الدراويش فى استمرار المدرب، ولكن بعد أزمة كورونا وقرار الفيفا بتمديد عقود المدربين واللاعبين أصبح المدرب الفرنسى ملتزماً بالتواجد مع الإسماعيلى لنهاية الموسم الجارى أياً كان توقيت ذلك".

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