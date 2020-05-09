7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبرز 7 أخبار شهدتها الرياضة المصرية اليوم الجمعة 8 / 5 / 2020 فى مقدمتها ، تلقى اتحاد الكرة خطاباً من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بإمكانية تطبيق 5 تغييرات فى المباريات خلال بطولة الدورى والكأس، فى حال استئناف المسابقة بعد توقفها بسبب فيروس كورونا. رسميا.. فيفا يخطر الاتحادات بتطبيق الـ 5 تغييرات فى المباريات بسبب كورونا تلقى اتحاد الكرة خطاباً من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بإمكانية تطبيق 5 تغييرات فى المباريات خلال بطولة الدورى والكأس، فى حال استئناف المسابقة بعد توقفها بسبب فيروس كورونا. فيفا يمنح الأندية 6 تغييرات في الوقت الإضافي لكأس مصر كشف مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني أن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا يمنح الأندية حق اجراء التغيير السادس في المباريات التي تشهد الاحتكام إلى الوقت الاضافي مثل كأس مصر أو السوبر خلال الفترة الاستثنائية الحالية لفيروس كورونا . Advertisements الخطيب يتابع العمليات الإنشائية في 3 فروع للأهلي وسط إجراءات احترازية يُتابع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي العملية الإنشائية التي تتم في فروع مدينة نصر والشيخ زايد والتجمع الخامس حالياً والتى لم تتوقف رغم تجميد النشاط الرياضي جراء جائحة كورونا ورغم الأزمة المالية يُعاني منها العالم كله بسبب هذا الوباء. فايلر يتحفظ على ترشيح 3 مدافعين للأهلي فى الموسم المقبل أبدى السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، تحفّظه على ثلاثة مدافعين للفريق تم عرضهم عليه خلال الفترة الماضية، وهم باهر المحمدى "الإسماعيلي" وأسامة جلال "إنبي" وعبد الله بكرى "بيراميدز"، ويرى المدرب السويسرى هؤلاء اللاعبين ليس أفضل من اللاعبين الذين يعتمد عليهم الجهاز الفنى فى الخط الدفاعى للأهلى حالياً. مرتضى منصور يرفع الغرامة الموقعة على طارق حامد قرر مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك رفع الغرامة الموقعة على طارق حامد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بسبب ظهوره في أحد البرامج التليفزيونية.

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