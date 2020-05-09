شكرا لقرائتكم خبر عن طارق يحيى عن "تفويت" أسامة نبيه للزمالك: أتمني قبول اعتذاره في المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق طارق يحيى نجم الزمالك السابق، على تصريحات أسامة نبيه مهاجم الفارس الأبيض ومدرب الفارعنة السابق، عن رفضه التسجيل فى مرمى أبناء ميت عقبة حينما كان مُعاراً منه لصفوف غزل المحلة.

الأزمة بدأت حينما قال نبيه فى تصريحات عبر قناة أون تايم سبورت أمس، الخميس: "لعبت ضد الزمالك مع غزل المحلة فى نصف نهائى الكأس، وأتيحت لى فرص للتسجيل فى شباك الأبيض، ولكن قلبى لم يطاوعنى على التسجيل فى شباكه، وقلت لإبراهيم حسن وقتها ابعد الكرة حتى لا أسجل فى شباك الأبيض".

قال طارق يحيى، إن أسامة نبيه عبر عن شعوره الداخلى فى الأزمة المتعلقة بغزل المحلة مطالبا الجماهير بعدم منح الأمور أكثر من حجمه، مضيفًا: "قصة أسامة نبيه في تصريحه برفضه تسجل الأهداف في مرمى الزمالك يتحملها ولكنه كان يعبر عن شعور داخلى تجاه نادى الزمالك الذى رباه".

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تابع نجم الزمالك الأسبق: "أسامة نبيه لاعب كبير وأرجو الأخوة في المحلة يتقبلوا اعتذاره ولا نعطى الموضوع أكبر من حجمه وهو أخطأ ولكن يا جماعة دا شعور منحاسبش الناس على إحساسها الداخلى".

فى سياق متصل، كشف حسام عزو نائب رئيس نادى غزل المحلة أن إدارة النادى سوف تقوم بإصدار بيان رسمى خلال 48 ساعة القادمة للرد على تصريحات أسامة نبيه مدرب منتخب مصر السابق .

وأوضح حسام عزو خلال تصريحات خاصة لليوم السابع أنه يتم الآن بحث الأمر مع مجلس إدارة النادى خلال بعض الاتصالات الهاتفية للوصول الى صيغة نهائية للرد على تصريحات أسامة نبية من أجل الحفاظ علي حقوق النادى و جمهوره بسبب ضياع بطولة كأس مصر عام 2002 علي الفريق .