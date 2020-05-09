شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يطلب تقريراً عن "أوزان" لاعبي الأهلي خلال أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي من توماس بينكيل مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفني تقريراً شاملاً عن "أوزان" لاعبي الفريق خلال الأيام القليلة المقبلة ، وينتظر المدير الفني الحصول على هذا التقرير الذي سيتضمن معلومات دقيقة عن أمور خاصة بتدريبات اللاعبين في منازلهم بسبب تجميد النشاط على خلفية جائحة كورونا.

ويترقب الجهاز الفني للأهلي قرار العودة إلي التدريبات الجماعية وذلك وفقا للاتصالات التي تتم في الوقت الحالي بين مسئوليه والجهات المسئولة في الدولة واللجنة الخماسية المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة.