شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة نبيه: دعابة قلبت دراما وأعتذر لجماهير المحلة عن سوء الفهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم أسامة نبيه مدرب عام المنتخب الوطني الأول سابقاً باعتذاره لجماهير ونادي المحلة عن سوء الفهم الناتج عن تصريحاته التي أثارت جدلا واسعاً خلال الساعات الماضية.

ونفى إبراهيم حسن نجم الكرة المصرية السابق، ما قاله أسامة نبيه لاعب الزمالك السابق من مطالبته بتشتيت الكرة من أمامه كي لا يسجل الهدف، قائلا "القصة التي رواها أسامة نبيه عن الحديث معي أثناء المباراة لكي أشتت الكرة من أمامه غير صحيحة مطلقا، ولم يحدث مثل هذا الأمر بتاتا ولم يتحدث معي خلال اللقاء عن الأمر".

كما أعرب فاروق جعفر مدرب المحلة وقتها فى تصريحات خاصة، عن دهشته من التصريحات التى أدلى بها أسامة نبيه، خاصة بعد مردودها السيئ على الشارع الرياضى فى مصر، والوطن العربى. وقال جعفر فى تصريحاته: "أتوقع أن ما قاله أسامة نبيه لم يحدث من الأساس، وتصريحاته التى أدلى بها كانت نابعة من الشعور بالانتماء والحب لكيان الزمالك فقط، لكن على أرض الواقع لا يمكن أن تحدث". أضاف "جعفر" المدير الفنى الأسبق لغزل المحلة، إنه لا يمكن للاعب كرة قدم أن تحكم فى رغباته أمام مرمى الخصم، فخلال مشاركة لاعب الكرة فى المباراة يكن تركيزه فى احراز الأهداف أو تأدية واجباته على أكمل وجه، ومن الصعب أن يتعمد لاعب اهدار فرص سهلة أمام مرى خصمه: "فهذا الأمر غير وارد على الإطلاق".

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كان أسامة نبيه قد صرح مساء أمس الخميس عبر قناة أون تايم سبورتس بأنه خلال لعبه لفريق غزل المحلة، واجه الزمالك في نصف نهائي كأس مصر في مباراة فاز بها الزمالك بهدفين مقابل هدف.

وحسب نبيه، فإنه أهدر بعض الفرص في تلك المباراة. بعضها لم يوفق فيها والبعض الآخر "قلبي ماطاوعنيش" على حد وصفه.

وقال نبيه بأنه في أحد الكرات طالب إبراهيم حسن بتشتيت الكرة من أمامه قبل أن يسجلها.

الزمالك حصد لقب كأس مصر لهذا الموسم 2001/2002 بعدما فاز الزمالك على بلدية المحلة في النهائي بهدف عبد الحليم علي.

ومع بداية الموسم التالي، عاد أسامة نبيه لنادي الزمالك من غزل المحلة. إذ سجل بنفسه هدف فوز الزمالك بكأس السوبر المصري على حساب المقاولون العرب في الوقت الإضافي.