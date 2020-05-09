شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مواقف في أزمة كورونا تنصب طارق حامد ملكاً فى قلوب الزملكاوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبح طارق حامد لاعب وسط الزمالك والمنتخب الوطني من أقرب لاعبي جيله الي جمهور الزمالك ، خاصة بعد مواقفه الأخيرة التي اثبتت عشقه لكيان الزمالك بخلاف تألقه وقتاله الدائم في الملعب.

طارق حامد والحضري

قام طارق حامد بعمل مبادرة بالصلح بين عصام الحضري حارس المنتخب السابق وجمهور الزمالك بعدما ظهر الثنائي معا في مقطع فيديو قدمه خلاله الحضري الاعتذار عن تصريحاته ضد نادي الزمالك.

ونشر الحضري مقطع فيديو يظهر فيه مع اللاعب طارق حامد لاعب الزمالك، عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام، ليقدم اعتذارا لنادى الزمالك، على خلفية التصريحات التى أدلى بها مؤخراً والتى أغضبت جماهير القلعة البيضاء.

وقال الحضري في مقطع الفيديو : "يمكن في ناس حورت كلام بيني وبين جماهير نادي الزمالك، وطارق حامد هو الذي بادر بعمل مبادرة صلح بيني وبين جماهير النادي الأبيض".

وأضاف الحضري : "أي شخص قام بتحوير حديثي التليفزيوني بالفترة الأخيرة هو مجرد تحوير خاطئ لحديثي ولا أساس له من الصحة، وجماهير الزمالك على راسي من فوق" ، متابعا "هي مبادرة ممتاز للغاية، وهدفها إيصال رسالة للجماهير مفادها أن العلاقة بين جميع اللاعبين والمدربين، وإدرات الأندية هي علاقة قوية ومميزة، بل وستظل باقية مدى الحياة".

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طارق حامد يخوض مرانه في غزل المحلة

حرص طارق حامد علي خوض التدريبات بانتظام رغم ازمة انتشار فيروس كورونا، وذلك بخوضه التدريبات في فريق غزل المحلة تحت إشراف أحمد حسين أخصائى تأهيل فريق غزل المحلة، وذلك فى إطار حرص اللاعب على المحافظة على معدل لياقته البدنية وعدم التأثر بفترة توقف الدورى، والاستعداد لعودة النشاط فى أى وقت.

رفع الإيقاف عن طارق حامد

قرار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك رفع الغرامة الموقعة على طارق حامد بسبب ظهوره في احد البرامج التليفزيونية، جاءت بعد دفاع اللاعب عن الزمالك وظهوره بمظهر مشرف بالنسبة لنادي الزمالك من وجهة نظر إدارة النادي.