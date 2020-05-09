اتحاد الكرة يقرر تطبيق الـ5 تغييرات فى المباريات حال استئناف الدورى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، تطبيق اقتراح الفيفا بزيادة عدد التغييرات فى المباريات إلى 5 بدلا من 3، فى الدورى المصرى حال عودته مجددا، وينتظر اتحاد الكرة قرار مجلس الوزراء بشأن مصير الدورى قبل اخطار الأندية واتخاذ الاجراءات اللازمة لعودته.

وتلقى اتحاد الكرة خطاباً من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بإمكانية تطبيق 5 تغييرات فى المباريات اختياريا خلال بطولة الدورى والكأس، فى حال استئناف المسابقة بعد توقفها بسبب فيروس كورونا.

جاء قرار الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا بأحقية الأندية فى إجراء 5 تغييرات تخفيفا على اللاعبين بعد توقف المسابقات، والذى استمر أكثر من شهرين بسبب تفشى فيروس كورونا، وتطبيق هذا التغيير بشكل مؤقت واستثنائى خلال الفترة المقبلة لحين تحسن الأوضاع والقضاء على الفيروس.

من جانبه، كشف عصام عبد الفتاح عضو لجنة حكام الاتحاد الافريقى الحالي عن أسرار وكواليس القرارات التي أعلن عنها مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" من قوانين جديدة تتيح للأندية إجراء 5 تبديلات في المباراة الواحدة بدلا من 3، وذلك بعد اسئناف الدوريات مجددا، والمتوقفة فى الوقت الحالي بسبب تفشي فيروس كورونا فى العديد من بلدان العالم. Advertisements وقال عصام عبد الفتاح ، أن فيفا اتخذ القرارات لملائمة الظروف الحالية في العالم بعد توقف النشاط بسبب فيروس كورونا ، والذى جمد كل دوريات العالم وكافة البطولات القارية والدولية ، مؤكدا ان هذه التعديلات كلها مؤقتة وسيتم تطبيقها عند استئناف المباريات ، ويمكن إلغائها بعد انتهاء ازمة كورونا . وأوضح عضو لجنة حكام كاف ، أن التبديلات خلال المباراة يتم استخدامها بواقع 5 تبديلات لكل فريق ولكن بشرط أجراءها بحد أقصى على 3 مرات فقط ، بمعنى أجراء تبديلين وتبديلين وتبديل، أو 3تبديلات ثم تبديل ثم تبديل وهكذا ، وذلك بهدف عدم تعطيل اللعب للتوقف 10 مرات لكل تبديل، مضيفا ان المباريات التي فيها وقت إضافى يمكن إجراء تبديل زيادة ويكون للفريق 6 تغييرات . وقال عصام عبد الفتاح ، أن قرار فيفا بإلغاء تقنين الـ VAR في حالة استئناف المباريات بكافة البطولات يعود لمنع التجمعات في مكان واحد مغلق ، حيث هناك تكون غرفة الحكام بها 5 أو 6 حكام مما يمثل خطورة ولا يتوافق مع الأجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا. ونشر الاتحاد الدولى بيانا عبر موقعه الرسمي قال فيه، إن التعديل الجديد سيدخل حيز التنفيذ في الحال مع استئناف المساباقت الحالية، بجانب تعطيل استخدام تقنية حكم الفيديو المساعد "VAR" بشكل مؤقت حاليا. وأوضح فيفا أنه سيُسمح لكل فريق باستخدام خمسة بدائل كحد أقصى، لتقليل تعطل المباراة، ستتاح لكل فريق ثلاث فرص كحد أقصى لإجراء الاستبدالات أثناء المباراة ويمكن إجراء التغييرات الإضافية بين شوطي المباراة، وإذا قام كلا الفريقين بإجراء استبدال فى نفس الوقت، فسيتم اعتبار ذلك كإحدى الفرص الثلاث لكل فريق.

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