شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الخماسية تصرف 7 ملايين و255 ألفا للحكام فى 24 منطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفرجت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، عن مبلغ 7 ملايين و255 ألف جنيها الى حكام 24 منطقة، وكشف مسئولو اللجنة الخماسية أن هذا المبلغ يمثل مستحقات الحكام كاملة في الدوري الممتاز والقسم الثاني والثالث والكرة الخماسية والنسائية.

وأوضح مسئولو اللجنة الخماسية أن المستحقات للمناطق التالية: أسوان وقنا والأقصر وسوهاج وأسيوط وبني سويف والإسكندرية والقاهرة والمنيا والفيوم والجيزة والقليوبية والغربية والمنوفية ودمياط والشرقية والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ ومطروح وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء.

على صعيد متصل، طالب اتحاد الكرة و لجنة الحكام بتدخل أشرف صبحى وزير الرياضة من أجل إنهاء أزمة تفرغ الحكام في حالة عودة الدوري لاسيما وأن المقترح يتضمن عزل اللاعبين والمدربين لمدة شهرين ونصف في معسكر مغلق، في الوقت الذي يرتبط فيه أغلب الحكام بظروف عملهم وضرورة تواجدهم في أعمالهم أو الحصول علي تفرغ رسمي لمدة شهرين ونصف وهو ما يتطلب تدخل الوزير مع باقي الوزارات والهيئات الأخري .

Advertisements