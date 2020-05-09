شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار النادى الأهلى اليوم الجمعة 8 / 5 / 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد النادى الاهلى اليوم الجمعة 8 / 5 / 2020 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، الخطيب يتابع العمليات الإنشائية في 3 فروع للأهلي وسط إجراءات احترازية الخطيب يتابع العمليات الإنشائية في 3 فروع للأهلي وسط إجراءات احترازية يُتابع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي العملية الإنشائية التي تتم في فروع مدينة نصر والشيخ زايد والتجمع الخامس حالياً والتى لم تتوقف رغم تجميد النشاط الرياضي جراء جائحة كورونا ورغم الأزمة المالية يُعاني منها العالم كله بسبب هذا الوباء. فايلر يتحفظ على ترشيح 3 مدافعين للأهلي فى الموسم المقبل أبدى السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، تحفّظه على ثلاثة مدافعين للفريق تم عرضهم عليه خلال الفترة الماضية، وهم باهر المحمدى "الإسماعيلي" وأسامة جلال "إنبي" وعبد الله بكرى "بيراميدز"، ويرى المدرب السويسرى هؤلاء اللاعبين ليس أفضل من اللاعبين الذين يعتمد عليهم الجهاز الفنى فى الخط الدفاعى للأهلى حالياً. ظهير الأهلي يفاضل بين 3 عروض وينتظر كلمة الحسم من فايلر Advertisements تلقى باسم علي ظهير أيمن الأهلي المُعار للجونة عروض من أندية محلية يأتي في مقدمتها المقاولون العرب ووادي دجلة للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة حال رحيله من الجونة وعدم عودته للأهلي. تقارير إنجليزية: هيدرسفيلد يفاضل بين عرضى الأهلى وبشكتاش لبيع رمضان صبحى كشفت تقارير صحفية إنجليزية، عن رغبة فريق هيدرسفيلد تاون، فى بيع النجم المصرى رمضان صبحى، المعار خلال الموسم الحالى لصفوف النادى الأهلى، خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، للإستفادة من المقابل المادى لبيعه. فايلر يطلب تقريراً عن "أوزان" لاعبي الأهلي خلال أيام طلب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي من توماس بينكيل مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفني تقريراً شاملاً عن "أوزان" لاعبي الفريق خلال الأيام القليلة المقبلة ، وينتظر المدير الفني الحصول على هذا التقرير الذي سيتضمن معلومات دقيقة عن أمور خاصة بتدريبات اللاعبين في منازلهم بسبب تجميد النشاط على خلفية جائحة كورونا.

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