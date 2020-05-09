شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار نادى الزمالك اليوم الجمعة 8 / 5 / 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك اليوم الجمعة 8 / 5 / 2020 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، مرتضى منصور يرفع الغرامة الموقعة على طارق حامد مرتضى منصور يرفع الغرامة الموقعة على طارق حامد قرر مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك رفع الغرامة الموقعة على طارق حامد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بسبب ظهوره في أحد البرامج التليفزيونية. 4 أسباب وراء تمسك الزمالك بإلغاء الدوري يفضل مسئولو نادي الزمالك إلغاء الموسم الحالي من الدوري المصري وعدم استكماله، على أن يتم التفكير في التحضير لموسم جديد، بدلا من الموسم الحالي الذي تواجهه صعوبات كثيرة، خاصة مع انتشار فيروس كورونا السمتجد، وهو ما تسبب في تعليق الأنشطة الرياضية في عدد من دول العالم ، بل وترت عليه إلغاء النشاط بالكامل في أكثر من دولة. تقارير: فرجانى ساسى يدخل دائرة اهتمامات ملطية سبور التركي Advertisements دخل النجم التونسي فرجانى ساسى، لاعب وسط نادى الزمالك، دائرة اهتمامات نادى ملطية سبور التركى، الذى يرغب فى الحصول على خدماته، خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، لتعزيز خط وسط الفريق فى الموسم المقبل. الزمالك يدرس عروض عنتر والسعيد وبامبو يدرس الزمالك العروض المحلية التى تلقاها كل من محمد عنتر وعمر السعيد وكريم بامبو مؤخرا، ويفضل الزمالك الاستفادة من بيع اللاعبين المستبعدين من حسابات كارتيرون المدير الفنى للفريق بدلا من دخولهم فى صفقات تبادلية.

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