شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة.. أحمد حجازى فى مصر منذ أزمة انتشار فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتواجد أحمد حجازى مدافع المنتخب الوطنى الأول ونادى ويست بروميتش الإنجليزي، فى مصر حاليًا، وبالتحديد منذ أزمة إنتشار فيرس كورنا القاتل.

وكشف مصدر مقرب من أحمد حجازى لـ"الخليج 365" أن اللاعب متواجد فى مصر منذ أزمة إنتشار فيروس كورونا، إلا إنه لم يفصح للكثير عن ذلك حيث يلتزم بإجراءات الحجر المنزلى ويحرص على خوض تدريباته البدنية داخل "بيته".

أضاف المصدر، أن أحمد حجازى عاد إلى مصر مع أول ظهور لبوادر أزمة أنتشار فيروس كورونا، حيث حرص اللاعب على التواجد مع أسرته وعدم البقاء فى انجلترا.

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وكان أحمد حجازى قد أبلغ مسئولو الأهلى أنه لن يلعب فى مصر لغير القلعة الحمراء، موضحاً أنه يُفضّل البقاء فى تجربته الخارجية بأوربا سواء مع وست بروميتش أو مع أى ناد آخر فى أوروبا يُحقق معه طموحاته الاحترافية وإذا قرر العودة سيكون للأهلى وليس لأى ناد آخر.

وحاول الأهلى ضم حجازى خلال الموسم المقبل، حيث تحدث معه مسئولو القلعة الحمراء، وقدموا له عرضاً جيداً لكن حجازى أكد أنه يرغب فى البقاء بأوروبا وإذا ما أراد العودة لمصر سيلعب للأهلى نافياً رغبته فى اللعب لأى نادً أخر سواء كان بيراميدز أو غيره.

وانتقل أحمد حجازى لويست بروميتش فى صيف 2017 على سبيل الإعارة قادمًا من النادى الأهلي، قبل أن يتم تفعيل بند الشراء فى شتاء 2018، فى صفقة تُقدر قيمتها بأكثر من 5 ملايين يورو.