شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة عبر لايف الخليج 365 : طلبنا من اتحاد الكرة سيناريوهات الموسم الحالي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن حملة شباب الدراجات البخارية التي انطلقت اليوم تحمل عدة رسائل مجتمعية في ظل ازمة انتشار فيروس كورونا الحالية.

وقال الدكتور أشرف صبحي عبر لايف علي صفحة الخليج 365 علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : مبادرة اليوم تحمل رسالة هامة هي اننا في حال طول الازمة الحالية لابد ان نتعايش مع المجتمع ونتخذ إجراءات السلامة الكاملة.

وعن عودة النشاط أكد أشرف صبحي ان القرار يتم دراسته من خلال اللجان المعنية في مجلس الوزراء وهو قرار في مجلس الوزراء ، مضيفا انه عقد عدة اجتماعات مع اللجنة الاوليمبية واتحاد الكرة للحديث عن سيناريوهات الفترة المقبلة.

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واستطرد وزير الرياضة قائلا : طلبنا من اتحاد الكرة والاتحادات المعنية تقديم سيناريوهات الفترة المقبلة من حيث عودة النشاط او الغاءه، والإجراءات والخطوات المتبعة في الحالتين.

وعن تأثير أزمة كورونا علي الاقتصاد الرياضي أكد أشرف صبحي ان الازمة علي مستوي العالم كله، وليست ازمة داخلية، بل علي العكس فان مصر كانت من الدول التي وقفت النشاط متأخرا مما يعني ان التأثير أقل ولكن هناك تأثير بالطبع غير مقلق لانها ازمة عالمية.

كما كشف اشرف صبحي عبر لايف الخليج 365 عن تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي للوزارة خلال الفترة المقبلة بتطوير المؤسسات الرياضية بصورة تفيد المجتمع بما في ذلك الاستادات مثل القاهرة وبورسعيد الجديد وبورسعيد القديم ، مع البدء في التخطيط لمشروع مدينة رياضية في بورسعيد وسيتم تنفيذ التكليفات علي أكمل وجه.