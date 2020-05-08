شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يلغي غرامة طارق حامد.. لقن «رامز» درسًا في رجولة الزمالكوية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر مرتضي منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إلغاء الغرامة الموقعة على طارق حامد، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بسبب ظهوره في أحد البرامج التليفزيونية.

وكان رئيس الزمالك قد أعلن معاقبة أي لاعب من الزمالك يظهر مع رامز جلال، في برنامجه الرمضاني «رامز مجنون رسمي» بخصم 500 ألف جنيه من مستحقاته المالية، موجهًا العديد من الانتقادات للبرنامج والممثل المصري.

وبحسب الموقع الرسمي لنادي الزمالك، رفع رئيس النادي العقوبة وقعت على طارق حامد، والتي كانت مقدرة بـ 500 ألف جنيه، بسبب ظهوره مع رامز جلال وذلك بعد أن لقنه علقة في الاستديو الخاص بالبرنامج وسط رجاله، ولقنه درسا في رجولة الزمالكاوية.