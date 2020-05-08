أحمد سليمان يكشف كواليس انضمام ثلاثي «الشرطة» إلى الزمالك (فيديو)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف أحمد سليمان، مدرب حراس مرمى منتخب مصر السابق، وعضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، كواليس إتمام صفقة ثلاثي نادي اتحاد الشرطة خالد قمر ومعروف يوسف وأحمد دويدار، لفريقه بعد منافسة مع الأهلي.
وقال سليمان، خلال استضافته على قناة «أون تايم سبورتس»، إنه بذل مجهود كبير في إتمام هذه الصفقة، مشددا على أنه لم يحسم تلك الصفقة بصفته لواء شرطة.
وأضاف: «عرضنا 3 ونصف مليون مقابل 6 مليون من الأهلي ووزارة الداخلية طلبت الاحتكام لرغبة اللاعبين واتصلت بهم هاتفيا أثناء المقابلة».
وأكمل «كنا قد اتفقنا بالفعل مع اللاعبين واختاروا الزمالك، رفعنا عرضنا إلى 4 مليون وحصلنا على اللاعبين».
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