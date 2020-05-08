شكرا لقرائتكم خماسية اتحاد الكرة تفرج عن 7 ملايين و255 ألف جنيها الى حكام 24 منطقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أفرجت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، عن مبلغ 7 ملايين و255 ألف جنيها الى حكام 24 منطقة.. وكشف مسئولو اللجنة الخماسية أن هذا المبلغ يمثل مستحقات الحكام كاملة في الدوري الممتاز والقسم الثاني والثالث والكرة الخماسية والنسائية.

وأوضح مسئولو اللجنة الخماسية أن المستحقات للمناطق التالية: أسوان وقنا والأقصر وسوهاج وأسيوط وبني سويف والإسكندرية والقاهرة والمنيا والفيوم والجيزة والقليوبية والغربية والمنوفية ودمياط والشرقية والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ ومطروح وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء.

على صعيد متصل، طالب اتحاد الكرة و لجنة الحكام بتدخل أشرف صبحى وزير الرياضة من أجل إنهاء أزمة تفرغ الحكام في حالة عودة الدوري لاسيما وأن المقترح يتضمن عزل اللاعبين والمدربين لمدة شهرين ونصف في معسكر مغلق، في الوقت الذي يرتبط فيه أغلب الحكام بظروف عملهم وضرورة تواجدهم في أعمالهم أو الحصول علي تفرغ رسمي لمدة شهرين ونصف وهو ما يتطلب تدخل الوزير مع باقي الوزارات والهيئات الأخري .

Advertisements

وحذرت لجنة الحكام باتحاد الكرة قضاة الملاعب من إنشاء جروبات على مواقع التواصل الاجتماعى دون علم اللجنة وقررت اللجنة إرسال خطابات لجميع المناطق بالقرار، الذى يتضمن عدم إنشاء جروبات على مواقع فيس بوك وإنستجرام ويوتيوب وواتس آب، والالتزام بالجروبات الرسمية للجنة الحكام فقط، وهددت اللجنة بتوقيع عقوبات على أى حكم يخالف التعليمات، وفقا للائحة اتحاد الكرة.

وكلّفت اللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة وليد العطار المدير التنفيذى للجبلاية بتقييم أداء الموظفين كل 3 أشهر، وفقا لمشروع الهيكلة الإدارية الجديدة، على أن تتقدم اللجنة الخماسية بتوصية للمجلس المنتخب الجديد بهذا الأمر لاستمرار تطبيقه حفاظا على النظام الذى وضعته اللجنة.

وكان اتحاد الكرة قد أجرى تغييرات كبيرة فى الهيكل الوظيفى باتحاد الكرة، من خلال اعادة توزيع الموظفين على اللجان والادارات وفقا للمؤهل الدراسى بجانب إعادة النظر فى المرتبات الشهرية وفقا لتقييم الأداء وساعات العمل والالتزام فى الحضور والانصراف.