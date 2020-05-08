شكرا لقرائتكم أسامة نبيه: دعابة قلبت دراما وأعتذر لجماهير المحلة عن سوء الفهم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قدم أسامة نبيه مدرب عام المنتخب الوطني الأول سابقاً باعتذاره لجماهير ونادي المحلة عن سوء الفهم الناتج عن تصريحاته التي أثارت جدلا واسعاً خلال الساعات الماضية.

وعلق أسامة نبيه في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "دعابة قلبت دراما.. لم أفكر يوماً في الإساءة لنادي المحلة وجماهيره أو أي فريق قمت باللعب له في فترات سابقة.

وأضاف نبيه أنه يعتذر للجميع عن سوء الفهم لأنه تعود على أن يعترف بسوء الفهم مشدداً انه تحدث في نفس البرنامج الذي ظهرت فيه وأكدت أنني أحرزت هدفاً في الزمالك مع الترسانة وأطحنا وقتها القلعة البيضاء من مسابقة كأس مصر.

وقال: أكن كل الاحترام لجماهير الأندية ومجالس الإدارات التي لعبت لها خلال الفترة الماضية وأنه لم يقصد أبداً الإساءة التي فهمها البعض.

وأوضح مدرب الفراعنة السابق: لم أعتاذ اثارة البلبلة والمشاكل مع الجماهير فكما أنهيت مسيرتي بكل احترام في كرة القدم أكملها بنفس القدر من المودة والمحبة للجماهير والأندية سواء وخاصة تلك التي لعبت لها وإن كنت أشدد على أن الزمالك بيتي الذي عشت فيه أجمل فترات حياتي الكروية.

وتابع: أتمني أن تتقبل الجماهير الاعتذار لأنني لا أشعر بأن هناك حالة من الجدل بسبب هذا التصريح وإن كنت لا أقصده نهائياً بهذا الفهم الذي تفاعل به السوشيال ميديا.

أكد أسامة نبيه مدرب عام منتخب مصر السابق، أنه كان ينعم بالراحة أكثر عندما كان لاعبا عما كان عليه عندما كان عليه مدربا، متذكرا هدفه في مباراة السوبر ضد المقاولون العرب، كونها كانت مباراة تحول في مشواره، لأنه كان في أن يصبح مهاجما بدلا من اللعب في وسط الملعب أو أي مكان آخر داخل الملعبولذلك وافقت على الخروج إعارة للكويت الكويتي، من أجل اللعب في مركز المهاجم حتى تتذكرني به الجماهير لأنها تتذكر اللاعب الهداف والذي يحرز الأهداف.

قال في تصريحات لبرنامج "لعبة وحكاية مع سيف" على قناة أون نايم سبورتس، بعد العودة من الكويت وجدت حازم امام ارتدى رقم 14 الخاص ورفضت طلبه احتراما للثعلب الصغير وارتديت القميص رقم 6، مشيرا غلى أنه عاد للزمالك في ظروف صعبة بعد خسارة الزمالك من الأهلي بنتيجة 6 / 1، ولكنه نجح في تحقيق نجاحات في هذا الموسم بالقميص رقم 6.

لم أغضب من الجلوس على الدكة

تابع: في فترة من الفترات وصلت لقناعة أن ألعب 10 دقائق أفضل من 90 شريطة أن أحقق نتائج جيدة في العشر دقائق وأضع بصطمة، لاسيما وكان يسجل أهداف في الدقيقة 90 لذا كان على قناعة بأن الجلوس على الدكة مفيدا في قراءة مجريات المباريات قبل النزول وتقديم الدعم للفريق، مؤكدا أن الفريق كان يضم عدد كبير من المهاجمين مثل حسم حسن وعبد اللطيف الدوماني وعبد الحليم علي ووليد صلاح عبد اللطيف وجمال حمزة، حيث كان حسام حسن يشارك أساسيا والجميع يتنافس على اللعب بجواره.

أردف: لعبت ضد الزمالك مع غزل المحلة في نصف نهائي الكأس وأتيحت لي فرص للتسجيل في شباك ولكن قلبي لم يطاوعني على التسجيل في شباكه، كاشفا اتيحت لي فرصة للتسجيل في مرمى الزمالك فقلت لإبراهيم حسن وقتها أبعدها حتى لا أسجل في شباك الفريق الأبيض.

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شدد على أن تعاقد الزمالك مع حسام وإبراهيم صنع حالة استنفار بين كل لاعبى الزمالك لإثبات أنهم الأفضل بدون التؤام، لم أدخل في خصومة مع أبناء جيلي ولكن هناك من كان يطمع في التواجد في المكان الذي أتولاه مع المنتخب.





منصب الرجل الثاني في الزمالك مرفوض

اكد أسامة نبيه ، أنه سجل 44 هدف في الفترة التي لعب خلالها مهاجم من عام 1997 وحتى عام 2004، وهناك مباريات لعب فيها احتياطيا، مشيرا إلى أنه أول مباراة مع الراحل محمود الجوهري لعب في مركز الليبرو ثم ثاني مباراة لعب في مركز الدفندر والمباراة الثالثة في الكأس لعب في مركز المهاجم.

قال، من الأفضل للاعب الكرة لو اختار بين الاعتزال في أوج عطاؤه أو الاستمرار في الملعب فالأفضل البقاء لأنه سيحقق مكاسب مع ارتفاع قيمة العقود حاليا متابعا: "اللاعبين بتدور على مصلحتها وبيدور يعمل سبوبة ومفيش حد هيدور عليه بعد الاعتزال".

أوضح: سبب رحيلي عن الزمالك هو الإصابة وقت وجود فينجادا على رأس القيادة الفنية لذا فضلت الرحيل، مشيرا إلى أنه ندم على العودة من تركيا ولكنه لم يندم على العودة من الكويت.

استطرد: تضارب المصالح وعدم ضخ قطاع الناشئين للاعبين مميزين تسبب في تراجع مستوى الزمالك في فترة من الفترات، رافضا فكرة العودة لمنصب المدرب العام في الزمالك حتى لو مع مدرب أجنبي، ولكن من الممكن العمل في نفس المنصب في المنتخب.





رد فعل حسام غالي العظيم في السوبر أذهلني

شدد على أنه لو عاد به الزمن سيقوم بما قام به مع باسم مرسي في استبعاده من المنتخب، وبخصوص حسام غالي أكد أنه حاول حل الأزمة ولكنه هو لم يكن لديه استعداد، ولكن قام برد فعل أذهلني في مباراة السوبر بعدما استقبلني بالأحضان وبأفضل ترحيب، مؤكدا أن رد فعله كان عظيم ورائه وهذا هو غالي بالنسبة لي، وكان لديه رغبة ملحة في الحديث مع غالي.

تابع: كنت أدافع عن حسام غالي وأراه من اللاعبين المميزين وأن يلعب في مركز عبد الله السعيد وليس مركز محمد النني أو طارق حامد، وفعلا اتفق معي كوبر أنه لاعب مختلف، وبعد هذه الأزمة عاتبي كوبر وقال لي "هو ده اللاعب اللي كنت بتقولي مختلف وبتدافع عنه، اتركني انا للتعامل معه"، كاشفا أنه كان يخطط للرحيل عن المنتخب عقب انتهاء منافسات كأس العالم.





قرار مشاركة الحضري في مباراة السعودية تكريماً له

كشف مدرب عام منتخب مصر السابق، أن هانى أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة السابق أكد لجهاز المنتخب أن تحقيق أي نتيجة إيجابية في مباراة السعودية خلال المشاركة في كأس العالم فستستمرون، مشيرا إلى أن عصام الحضري كان سيشارك في مباراة السعودية حتى لو كانت مباراة فاصلة، لسببين الأول تكريما له لأنه كان له دور كبير في الصعود للمونديال بعد مشاركته في 5 مباريا، والثاني أنه أمامك فرصة لتحقيق رقم قياسي بأن يكون أكبر لاعب في تاريخ كأس العالم باسم لاعب مصري.

قال، استقرينا على الحضري لاسيما بعد الاستقرار على أن محمد الشناوي سيكون رجل المرحلة المقبلة لمنتخب مصر بعد تجهيزه لذلك.

شدد على أنه حزن كثيرا على الخسارة في مباراة أوروجواي أكثر من مباراة السعودية، بعدما قدمنا مباراة جدة، مؤكدا أنه لو لعب محمد صلاح مباراة أوروجواي لحققنا الفوز شريطة أن يكون في أتم جاهزيته ولكن لم نفضل المغامرة به، بخلاف أن قلبي دفاع المنافس كانوا بطيئين للغاية، وهو ما سيكون فرصة مواتية أمام صلاح خاصة في وجود مساحات.