شكرا لقرائتكم عادل عبد الواحد: أمير مرتضى لو كان ركز في الكرة كان هيكسر الدنيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال اللواء عادل عبد الواحد نجم الزمالك السابق في حقبة السبعينيات والثمانينيات، أن أمير مرتضى منصور، المشرف العام الحالى على قطاع الكرة بالنادى الأبيض تدرب تحت قيادته وإنه كان لاعب مهارى إلا إن الكرة لم تكن ضمن اهتماماته فى المقام الأول بسبب دراسته، قائلاً:"أمير مرتضى لو اهتم بالكرة عندما كان لاعبا كان هيكسر الدنيا لأنه كان لاعب حريف ولم يتوسط له أحد لدي".

وتابع اللواء عادل عبد الواحد لـ الخليج 365، أن المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك تدرب معه عندما لعب فى صفوف الفريق الأبيض بعد التقارير الكثيرة التى ترددت فى الفترة الماضية حول ممارسة المشرف على الكرة بنادى الزمالك للكرة من عدمه والتى قال عنها إنه لم يصل خلالها إلى مستوى احترافى على صعيد الممارسة.

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فيما قال مدرب أمير مرتضى فى نادى الصيد وهو جمال عبد الخالق، نائب رئيس جهاز الأكاديميات والبراعم بنادي الصيد، إن أمير مرتضى لعب معه ولولا الثانوية العامة لأكمل مشواره في كرة القدم وأشار إلى إنه كان لاعب يؤدي بصورة جيدة على المستوى الهجومي في طريقة 3 / 5 / 2 ويتميز بتنفيذ التعليمات قائلا:"كنت أقوله يلعب ماشي ويقعد مفيش مشكلة المسألة دى كانت أبرز مميزاته أنه ملتزم بكل التعليمات وفي جيله يوجد أكثر من لاعب مازالت أتذكره ومنهم لاعب يدعى محي انتقل إلى ناشئين الأهلي وإنبى ثم عاد إلينا في الصيد واهتمامنا في الصيد على البراعم والناشئين دائما فانتقل هذا الموسم مثلا إلى الزمالك 3 ناشئين يلعبون بشكل أساسي مع فرقهم وأتمنى لأمير الخير في مشواره الحالي بإدارة الكرة في القلعة البيضاء".

أما حازم فضل المدرب الآخر له فى نادى الصيد قال عنه:"يعتر بمثابة إبني وعملت معاه في مراحل الناشئين كان بيلعب بقدمه اليسرى بشكل مهارى جدا وكان بيلعب في أكثر من مركز من مراكز الهجوم فهو كان ناشئ مبشر وكان لازم يكمل على مستويات عالية وربما حياته العملية عطلت ذلك وكان من العناصر المميزة وكانت علاقته بزملائه في الفريق جيدة وعمل معي من 3 إلى 4 سنوات في ناشئين الصيد وكانت رؤيتى له أنه من الأفضل له أن يكمل مشواره فى كرة القدم خاصة إنه لاعب خططى جيد ولديه مهارات ولكن ربما دراسته حالت دون ذلك".