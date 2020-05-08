شكرا لقرائتكم اتفاق بين اتحاد الكرة ومنطقة الوادي لارسال مندوب للحصول على مستحقات الحكام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، أن حكام منطقة الوادي الجديد لم يحصلوا على مستحقاتهم بعد بسبب طول مسافة السفر إلى القاهرة، وأكد مسؤولو الجبلاية إنه تم الاتفاق مع منطقة الوادي الجديد على إرسال مندوب بعد غد الأحد لاتحاد الكرة من أجل الحصول على مستحقات الحكام.

وصرفت لجنة الحكام باتحاد الكرة بقيادة وجيه أحمد وعزب حجاج، مبلغ 7 ملايين و255 ألف جنيها إلى حكام 24 منطقة.

وأوضح مسئولو اتحاد الكرة أن المبلغ عبارة عن مستحقات الحكام كاملة في الدوري الممتاز والقسم الثاني والثالث والكرة الخماسية والنسائية، وصرف اتحاد الكرة المستحقات للمناطق التالية: اسوان وقنا والأقصر وسوهاج وأسيوط وبني سويف والإسكندرية والقاهرة والمنيا والفيوم والجيزة والقليوبية والغربية والمنوفية ودمياط والشرقية والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ ومطروح وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء.

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على صعيد مغاير، تلقى اتحاد الكرة خطاباً من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بإمكانية تطبيق 5 تغييرات فى المباريات خلال بطولة الدورى والكأس، فى حال استئناف المسابقة بعد توقفها بسبب فيروس كورونا.

جاء قرار الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا بأحقية الأندية فى إجراء 5 تغييرات تخفيفا على اللاعبين بعد توقف المسابقات، والذى استمر أكثر من شهرين بسبب تفشى فيروس كورونا، وتطبيق هذا التغيير بشكل مؤقت واستثنائى خلال الفترة المقبلة لحين تحسن الأوضاع والقضاء على الفيروس.

وكشف مسئولو اتحاد الكرة أن التغييرات الـ5 التي اقرها الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا ليست إلزامية بل تم ترك حرية تطبيقها الي الاتحادات الأهلية سواء استمرار الـ3 تغييرات كما هي أو تطبيق الـ5 تغييرات.

وكشف مسئولو اتحاد الكرة أن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا يمنح الأندية حق اجراء التغيير السادس في المباريات التي تشهد اللجوء فيها الي الوقت الاضافي مثل كأس مصر أو لسوبر خلال الفترة الاستثنائية الحالية لفيروس كورونا .