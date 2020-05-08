شكرا لقرائتكم فايلر يطالب مخطط الأحمال البدنية بتقرير شامل عن اوزان لاعبي الاهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طلب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي من توماس بينكيل مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفني تقريراً شاملاً عن "أوزان" لاعبي الفريق خلال الأيام القليلة المقبلة ، وينتظر المدير الفني الحصول على هذا التقرير الذي سيتضمن معلومات دقيقة عن أمور خاصة بتدريبات اللاعبين في منازلهم بسبب تجميد النشاط على خلفية جائحة كورونا.

ويترقب الجهاز الفني للأهلي قرار العودة إلي التدريبات الجماعية وذلك وفقا للاتصالات التي تتم في الوقت الحالي بين مسئوليه والجهات المسئولة في الدولة واللجنة الخماسية المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة.

على صعيد متصل ، طمأن مسئولو النادى رينيه فايلر بشأن مستقبل الدورى، وأكدوا له أن الجهات المسئولة فى الدولة تفكر فى استناف النشاط الرياضى، ولكن لابد من دراسة الأمر جيداً قبل اتخاذ قرار حاسم فى هذا الأمر.

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ونفى مسئولو الأهلى للمدير الفنى للفريق ما يتردد بشأن إلغاء الدورى بسبب وباء كورونا، وأكدوا له أن الأمور تسير فى اتجاه عودة النشاط، وأن الأهلى أرسل خطابات للجهات المسئولة يؤكد فيها خطورة التسرّع فى إلغاء النشاط والخسائر التى ستقع على جميع الأندية.

وتأتى تأكيدات الأهلى للمدرب السويسرى بعدما استفسر الأخير من سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق، عن تطورات ملف عودة الدورى واستئناف التدريبات بعدما زادت حالة "الملل" لديه من المكوث فى فندق الإقامة طوال الفترة الماضية، وتحدث فايلر مع عبد الحفيظ وأكثر من مسئول آخر فى الأهلى عن مستقبل الدورى ومصير تدريبات الفريق، موضحاً أن مرحلة التدريبات المنزلية للاعبى الفريق لابد أن تنتهى وتبدأ مرحلة جديدة من الخطط والجمل والتدريبات مع وجود الأجراءات الاحترازية بالطبع.