شكرا لقرائتكم طارق يحيى: أسامة نبيه عبر عن شعوره الداخلى تجاه الزمالك في أزمة المحلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال طارق يحيى نجم الزمالك الأسبق إن أسامة نبيه عبر عن شعوره الداخلى فى الأزمة المتعلقة بغزل المحلة مطالبا الجماهير بعدم منح الأمور أكثر من حجمها.

أضاف يحيى في تصريحات لبرنامج زملكاوى المذاع على قناة الزمالك:" قصة أسامة نبيه في تصريحه برفضه تسجل الأهداف في مرمى الزمالك يتحملها ولكنه كان يعبر عن شعور داخلى تجاه نادى الزمالك الذى رباه".

تابع نجم الزمالك الأسبق :" أسامة نبيه لاعب كبير وأرجو الأخوة في المحلة يتقبلوا اعتذاره ولا نعطى الموضوع أكبر من حجمه وهو أخطأ ولكن يا جماعة دا شعور منحاسبش الناس على إحساسها الداخلى".

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وقال أسامة نبيه في تصريحات مع الإعلامي سيف زاهر عبر قناة أون تايم سبورت :"لعبت ضد الزمالك مع غزل المحلة في نصف نهائي الكأس وأتيحت لي فرص للتسجيل في شباك ولكن قلبي لم يطاوعني على التسجيل في شباكه، كاشفا اتيحت لي فرصة للتسجيل في مرمى الزمالك فقلت لإبراهيم حسن وقتها أبعدها حتى لا أسجل في شباك الفريق الأبيض.

وشدد على أن تعاقد الزمالك مع التوأم حسام وإبراهيم صنع حالة استنفار بين كل لاعبى الزمالك لإثبات أنهم الأفضل بدون التؤام، لم أدخل في خصومة مع أبناء جيلي ولكن هناك من كان يطمع في التواجد في المكان الذي أتولاه مع المنتخب.