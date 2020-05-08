لاعبو الدوري الأميركي للمحترفين حذروا سيلفر من "الفقاعة"

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قابل لاعبو دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين ما يتم تداوله عن اقتراح وضع الفرق في منطقة معزولة ضمن خطط استئناف الموسم في ظل استمرار تفشي فيروس كورونا المستجد، بتشكيك وتحفظ، بحسب ما أفادت شبكة "إي أس بي أن" الرياضية الجمعة.

ونقلت الشبكة عن المديرة التنفيذية لرابطة اللاعبين ميشيل روبرتس قولها إن فكرة عزلهم في مكان واحد (طرح بات يعرف بـ"الفقاعة") لتفادي اصابتهم بـ"كوفيد-19" الذي شل الرياضة حول العالم، قوبلت بتحفظ.

ويمثل المخطط مشكلة بالنسبة للاعبين، ترتبط باجراءات ضبط منطقة العزل لضمان عدم حصول أي اتصال بالعالم الخارجي بحسب روبرتس، موضحة "عندما خرج (الاقتراح الى العلن) للمرة الأولى، حصل بعض الذعر. هل سنسلح حراسا حول الفندق؟ يبدو لي وكأنه سجن".

وتابعت "تساءل اللاعبون +لا نعلم إذا كان الأمر يستحق أن نكون بعيدين عن عائلاتنا لهذه الفترة الطويلة+. يمكننا أن نفعل كل ذلك، لكن ماذا سيحصل عندما يتبين بأن لاعبين أو عشرة مصابون بالفيروس بعد 28 يوما من العزل؟ هل نلغي الأمر؟".

وأفادت تقارير الشهر الماضي أن رابطة الدوري درست قابلة خطط لإقامة الأدوار الإقصائية "بلاي أوف" بأكملها في جزء مغلق من لاس فيغاس.

لكن مفوض الدوري آدم سيلفر تراجع عن ذلك بعد تلقيه ردود فعل سلبية من اللاعبين، بحسب "أي أس بي أن".

ومن المتوقع أن يبحث سيلفر وروبرتس في وقت لاحق الجمعة في اتصال جماعي مع لاعبين من الدوري، سبل معالجة المخاوف بشأن كيفية استئناف الموسم المتوقف منذ آذار/مارس بعد إصابة لاعب ارتكاز يوتا جاز الفرنسي رودي غوبير بـ"كوفيد-19".

وأقرت روبرتس بأن المعنيين في الدوري استسلموا لفكرة أن أي عودة للعب هذا العام ستحمل مخاطر طالما أن تفشي "كوفيد-19" مستمر، مضيفة "إنه عالم موبوء بالفيروس، وعلينا أن نكتشف طريقة للعمل، اللعب والعيش في عالم مصاب بالفيروس".

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وتابعت "تطورت الأسئلة الآن من +هل سنعاود اللعب؟+ الى +إذا لعبنا، كيف ستكون المخاطر؟+".

وتعد الولايات المتحدة أكثر الدول تأثرا بفيروس كورونا المتسجد، حيث قارب عدد الوفيات 75 ألف شخص، من ضمن نحو مليون و300 ألف حالة معلنة.

وتستشف الرابطة السبل الكفيلة بإعادة الحياة إلى ملاعب الـ"إن بي ايه"، حيث تفتح الأندية بدءا من الجمعة مرافق التدريبات الفردية في الولايات حيث خففت السلطات قيود الحجر الصحي، لكنها ستجري بموجب بروتوكولات سلامة صارمة، علما بأن بعض الفرق تعتزم التريث في فتح مراكزها لغرض التمارين الفردية للاعبين.

وأعلن مدرب لوس أنجليس ليكرز فرانك فوغل الأربعاء انه ليس في عجلة من أمره لاعادة فتح مقر التدريب الخاص بالفريق "ايل سيغوندو"، معربا عن اعتقاده بأن اي استئناف للبطولة لا يزال بعيد المنال، بينما كشف تورونتو رابتورز الكندي حامل اللقب أنه سيفتح مراكزه للتمارين الفردية اعتبارا من الإثنين.

وبدوره أبدى مالك نادي دالاس مافريكس مارك كوبان قلقه من العودة في ظل عدم اليقين حول اختبار الأفراد الذين لا تظهر عليهم عوارض "كوفيد-19".

ولم تكشف رابطة الدوري النقاب عن أي جدول زمني محتمل لاستئناف اللعب، حيث يتبقى شهر من مباريات الدوري المنتظم، بينما كان من المقرر ان تبدأ منذ نحو ثلاثة أسابيع، منافسات الأدوار الاقصائية "بلاي أوف" التي عادة ما تمتد لفترة شهرين.

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