حصاد الرياضة المصرية اليوم الجمعة 8 / 5 / 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الجمعة 8 / 5 / 2020 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، رسميا.. فيفا يخطر الاتحادات بتطبيق الـ 5 تغييرات فى المباريات بسبب كورونا رسميا.. فيفا يخطر الاتحادات بتطبيق الـ 5 تغييرات فى المباريات بسبب كورونا فيفا يمنح الأندية 6 تغييرات في الوقت الإضافي لكأس مصر الخطيب يتابع العمليات الإنشائية في 3 فروع للأهلي وسط إجراءات احترازية فايلر يتحفظ على ترشيح 3 مدافعين للأهلي فى الموسم المقبل Advertisements مرتضى منصور يرفع الغرامة الموقعة على طارق حامد اتحاد الكرة : التغييرات الـ5 للاعبين بشكل اختياري وليس إجباري المصرى البورسعيدى يشكر الرئيس السيسى بعد قرار تطوير الاستاد جوميز يطالب الإسماعيلى بإخطاره بقرار "تحديد المصير" قبل 10 أيام من نهاية عقده

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