دونجا يستعرض عضلاته ومهاراته.. ويعلق: "احلم به تمناه افعله"

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرض نبيل عماد دونجا نجم وسط الفريق الكروى الأول بنادى بيراميدز، "عضلات بطنه" ومهاراته فى مراوغة الكرة برأسه، فى ظل توقف مسابقة الدورى الممتاز بسبب تفشى فيرس كورونا، لاسيما وأن اللاعب بخوض جولة من الجرى قبل الإفطار لرفع معدل لياقته البدنية.

وعلق دونجا على صورته التى نشرها عبر صفحته الرسمية على انستجرام، خلال مراوغة الكرة برأسه مستعرضًا عضلاته، قائلاً: " Dream it wish it do it" ما يعنى باللغة العربية: "احلم به تمناه افعله".

وأعاد مسئولو النادى الأهلى النظر فى ملف التفاوض مع عدد من اللاعبين خلال الميركاتو الصيفى المقبل، بعد الاجتماعات المتواصلة التى تعقدها لجنة التخطيط مع الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بقيادة السويسرى رينيه فايلر.

