شكرا لقرائتكم خبر عن 4 رؤوس حربة لعبوا في مراكز مختلفة قبل خط الهجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا يوجد لاعب كرة مولود للعب في مركز محدد داخل الملعب، منذ نعومة أظافره وحتى احترافه كرة القدم، بل قد تلعب عوامل كثيرة دورها في تغيير مركزه، بحيث يبدأ مشواره في مركز، ثم يتغير للعب في مركز آخر وفقا لأداء اللاعب وتحركاته أو وفقا لرؤية أحد المدربين الذين يشرف عليه في مرحلة ما، بحيث يوظفه في المنطقة التي يرى أنه سيفيد النادي منها.

وهناك لاعبين تحول مركزهم إلى اللعب في خط الهجوم رغم أنهم لم يبدأوا كسيرتهم الكروية في مركز رأس الحربة، بل لعبوا في مراكز مختلفة داخل الملعب سواء الدفاع أو الوسط أو الظهيرين أو الجناحين قبل التحول للعب في مركز المهاجم الصريح، وهناك أكثر من نموذج في الدوري المصري على هذا سواء من لاعبين محليين أو أجانب أو حاليين أو سابقين.

اكد أسامة نبيه مدرب عام منتخب مصر السابق، أنه كان ينعم بالراحة أكثر عندما كان لاعبا عما كان عليه عندما كان عليه مدربا، متذكرا هدفه في مباراة السوبر ضد المقاولون العرب، كونها كانت مباراة تحول في مشواره، لأنه كان في أن يصبح مهاجما بدلا من اللعب في وسط الملعب أو أي مكان آخر داخل الملعبولذلك وافقت على الخروج إعارة للكويت الكويتي، من أجل اللعب في مركز المهاجم حتى تتذكرني به الجماهير لأنها تتذكر اللاعب الهداف والذي يحرز الأهداف.

قال في تصريحات لبرنامج "لعبة وحكاية مع سيف" على قناة أون نايم سبورتس، بعد العودة من الكويت وجدت حازم امام ارتدى رقم 14 الخاص ورفضت طلبه احتراما للثعلب الصغير وارتديت القميص رقم 6، مشيرا غلى أنه عاد للزمالك في ظروف صعبة بعد خسارة الزمالك من الأهلي بنتيجة 6 / 1، ولكنه نجح في تحقيق نجاحات في هذا الموسم بالقميص رقم 6.

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تابع: في فترة من الفترات وصلت لقناعة أن ألعب 10 دقائق أفضل من 90 شريطة أن أحقق نتائج جيدة في العشر دقائق وأضع بصطمة، لاسيما وكان يسجل أهداف في الدقيقة 90 لذا كان على قناعة بأن الجلوس على الدكة مفيدا في قراءة مجريات المباريات قبل النزول وتقديم الدعم للفريق، مؤكدا أن الفريق كان يضم عدد كبير من المهاجمين مثل حسم حسن وعبد اللطيف الدوماني وعبد الحليم علي ووليد صلاح عبد اللطيف وجمال حمزة، حيث كان حسام حسن يشارك أساسيا والجميع يتنافس على اللعب بجواره.

أردف: لعبت ضد الزمالك مع غزل المحلة في نصف نهائي الكأس وأتيحت لي فرص للتسجيل في شباك ولكن قلبي لم يطاوعني على التسجيل في شباكه، كاشفا اتيحت لي فرصة للتسجيل في مرمى الزمالك فقلت لإبراهيم حسن وقتها أبعدها حتى لا أسجل في شباك الفريق الأبيض.

شدد على أن تعاقد الزمالك مع حسام وإبراهيم صنع حالة استنفار بين كل لاعبى الزمالك لإثبات أنهم الأفضل بدون التؤام، لم أدخل في خصومة مع أبناء جيلي ولكن هناك من كان يطمع في التواجد في المكان الذي أتولاه مع المنتخب.