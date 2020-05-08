شكرا لقرائتكم خبر عن طارق حامد عن رضا عبد العال : بيضحك الشعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكد طارق حامد لاعب وسط الزمالك والمنتخب الوطني ، ان رضا عبد العال نجم الأهلي والزمالك الأسبق، " بيضحك " الشعب المصري.

وكشف طارق حامد في تصريحات تليفزيونية عن رأيه في رضا عبد العال قائلا : ربنا يوفق عبد العال الشعب المصري بيحب اللي يضحكه.

فيما قال طارق حامد لاعب وسط الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، إنه سريع الغضب، ومن السهل اثارة انفعاله، خاصة خلال تركيزه أثناء خوض المباريات.

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أضاف طارق حامد فى أحد البرامج التليفزيونية، إنه يقوم فى بعض الأحيان بـ"شتيمة" زملائه فى الملعب بسبب سرعة انفعاله، إلا أن زملائه اعتادوا على هذا الأمر، نظرًا لكونه يحدث داخل المستطيل الأخضر فقط ويدرج تحت بند "نرفزة ملعب".

وعلق طارق حامد علي واقعة مشادته مع محمود كهربا لاعب الأهلي في مباراة السوبر المصري التي اقيمت بالإمارات وفاز فيها الأبيض بركلات الجزاء 4/3 ، قائلاً: "كهربا هو من تعمد نرفزتى فى الملعب ولم أكن أرغب فى حدوث تلك الأزمة".