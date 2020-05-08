السن_مجرد_رقم (4).. جون بوريدج "حارس مرمى 29 ناديًا مختلفًا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

يقف على ذراعيه الاثنين خلال عمليات الإحماء كما يؤدي تمارين قد لاتبدوا مألوفة لحراس المرمى لكنها قادرة على خطف نظرك وأنت تُشاهده في الملعب.

جون بوريدج، صاحب الـ 68 حاليًا، هو بطل الحلقة الرابعة من سلسلة #السن_مجرد_رقم التي تُنشر عبر موقع الخليج 365.

"أحب كرة القدم، ليس لدي أي اهتمام بالجولف أو الخيول أو أي اهتمامات أخرى.. حياتي كانت كرة القدم كل شيء بني حول حبي لكرة القدم.. لكن عندما انتهت.. لا شيء، بجدية ما الذي سأعيش لأجله؟.. هذه الكلمات التي قالها جون بوريدج في حواره مع صحيفة ديلي ميل في أبريل 2011 ربما تختصر لك لماذا ظلّ طيلة 30 عامًا يمارس اللعبة.

جون الذي وُلد بالقرب من مدينة ووركينجتون الإنجليزية لم تكن حياته سهلة فوالده عامل المناجم لم يوفر لهم كثيرًا من الرفاهية أو حتى متطلبات الحياة اليومية مما أثر على نشأته:"كنت رجلاً وأنا في عمل 15".

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بل أن والده كان يرفض العروض التي تصله ليلعب الكرة حتى انضم ابنه لصفوف نادي المدينة ووركينجتون:"لقد كُسرت أنفي في المباراة الأولى وضلعي في المباراة الثانية ولكننا فزنا وكان العنوان خاصة بعد المباراة الثانية.. شجاعة بوريدج".

وبدأت رحلة جون مع الكرة فانتقل ـ الحارس الذي وُلد في 3 ديسمبر 1951 ـ موسم 70/70 إلى صفوف بلاكبول الذي ارتدى قميصه 5 مواسم قبل الانتقال لصفوف أستون فيلا وبعدها لم يمكث جون طويلاً في أي نادي فانتقل بعد موسم لنادي ساوث إند يونايتد قبل أن يعود سريعًا من الإعارة لأستون فيلا ومنه لكريستال بالاس.

وظلّ يتنقل من نادِ لأخر حتى انضم موسم 95/94 لصفوف نادي مانشستر سيتي؛ حيث سُميّ عقب مباراة فريقه أمام كوينز بارك رينجرز بأكبر لاعب في الدوري الإنجليزي عن عمر 43 عامًا و 162 يومًا قبل أن يواصل عادته في التنقل السريع بين الأندية حتى جاء الفصل الأخير مع نادي بليث سبارتان الإنجليزي ـ رقم 29 في مسيرته ـ ؛ حيث اعتزل موسم 1997/1998.

"عندما تحب شيئًا وتكونش غوفًا به كما فعلت ولا تعد تفعله الناس قد يصفونك بالمجنون ولكنني فعلاً مغرم بكرة القدم ولا يوجد شيء أخر بالنسبة لي يمكنني القيام به".

لذا اتجه بعدها للتدريب ليُعد الحارس العماني علي الحبسي، حارس مرمى ويست بروميتش الإنجليزي حاليًا أحد اكتشفاته في عام الكرة حين كان يُدرب في عمان.